Roller Champions : une période de test et une sortie sur consoles et mobiles confirmée !

Dévoilé lors de l'E3 2019, Roller Champions revient enfin sur les devants de la scène. Si le jeu avait eu le droit à une première démo de test l'été dernier, Ubisoft n'avait plus donné de nouvelles de son titre depuis. Après plusieurs mois d'attente, l'éditeur français a néanmoins mis fin à ce long silence en diffusant une nouvelle vidéo de gameplay du jeu, basée sur les replays des matchs joués lors de l'E3. Et si la vidéo permet de revoir le titre en action, c'est surtout l'annonce de l'ouverture des inscriptions à l'alpha fermée qui a retenu notre attention.

Les détails de l'alpha fermée de Roller Champions sur PC

Ainsi, il est dès à présent possible de s'inscrire sur le site officiel du jeu, afin d'espérer être sélectionné pour cette session de test. Cette dernière se déroulera du 11 mars (à partir de 17h) au 23 mars 2020 (jusqu'à 21h), uniquement sur PC (via Uplay). Bonne nouvelle, si vous êtes choisi, vous pourrez également inviter deux personnes de votre liste d'amis Uplay. En revanche, ces derniers ne pourront pas eux aussi envoyer des invitations supplémentaires.

Côté contenu, les joueurs vont enfin pouvoir accéder à la personnalisation de leur athlète. Plus de 70 objets de customisation seront disponibles durant l'alpha et un costume spécial sera même offert à tous les testeurs. Cette nouvelle session permettra en plus de découvrir Chichen Itzà, la plus grande arène du jeu. Enfin, Ubisoft précise que de nouveaux mouvements, comme le plongeon et tacle aérien, ont été ajoutés.