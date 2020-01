Pokémon GO célèbre le Nouvel An lunaire, voici ce qui vous attend

Disponible depuis 2016, Pokémon GO continue de réunir de nombreux joueurs à travers le monde, le jeu ayant franchi la barre du milliard de téléchargements cet été. Un succès dû en grande partie au suivi exemplaire des équipes de développements, qui n'éhsitent pas à ajouter régulièrement du nouveau contenu dans le jeu via des mises à jour et des événements spéciaux.

Darumarond entre dans l'arène !

Et cette semaine, le titre de Niantic a mis le paquet afin de célébrer le Nouvel An lunaire comme il se doit. Ainsi, depuis le 24 janvier, et jusqu'au 3 février (à 22h), les joueurs peuvent profiter de nombreux bonus dans le jeu. Mieux encore, cet événement sera l'occasion de capturer pour la première fois Duramarond, un Pokémon issu des jeux Pokémon Noir & Blanc.

Pour être sûr de profiter au mieux de cette semaine dédiée au Nouvel An chinois, retrouvez ci-dessous toutes les informations essentielles :

Du 24 janvier au 3 février jusqu'à 22h (heure française)

Capture de Pokémon :

Certains Pokémon rouges seront à l'honneur : Reptincel, Goupix, Parasect, Voltorbe, Lippoutou, Magmar, Magicarpe, Pyroli, Limagma, Chenipotte, Écrapince, Crikzik et Trompignon apparaissent plus souvent dans la nature.

Leviaaaaa ! : Leviator se cache dans la nature, mais il sera difficile de l'attraper ! Si vous avez de la chance, vous pourrez même rencontrer un Leviator chromatique !

Darumarond éclora dans les Œufs de 7 km : Certains Pokémon rouges écloront à dans les Œufs de 7 km, comme Caratroc et Trompignon. Darumarond, le Pokémon Daruma, fait également son arrivée dans Pokémon GO !

Bonus :

Des Super Bonbons se cachent dans les cadeaux de Pokémon GO. Pour rappel, les cadeaux peuvent être récupérés lors de vos passages dans les PokéStops. Il vous faudra ensuite les échanger avec vos amis afin de pouvoir les ouvrir. Plus vous coopérez, plus vous aurez de chances de gagner des Super Bonbons !

Assurez-vous d'échanger plus souvent avec vos amis : la probabilité de devenir des Amis Chanceux sera augmentée.

Même choses pour les Pokémon échangés qui ont plus de chances de devenir des Pokémon Chanceux.

Étude ciblée de Chinchidou :

À l'occasion de la célébration de l'année du rat, le Pokémon Chinchilla, Chinchidou, fait son apparition dans Pokémon GO lors d'un événement spécial d'Étude ciblée. Il est également possible de le faire évoluer grâce à une Pierre d'Unys !

Le 2 février de 14h à 17h

Capture de Pokémon et éclosions d'œufs :