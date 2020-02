One Piece Pirate Warriors 4 : Doflamingo et Fujitora étalent leur puissance en vidéo

Si le début d'année a été marqué par la sortie du très bon Dragon Ball Z Kakarot, Bandai Namco s'aprrête à faire son retour sur les devants de la scène avec One Piece Pirate Warriors 4. Si vous ne connaissez pas cette saga, sachez qu'il s'agit d'un jeu de type Musô (Dynasty Warriors, Dragon Quest Heroes....) se déroulant dans l'univers du manga One Piece.

Après avoir découvert en vidéo les capacités de Luffy et son équipage, l'éditeur japonais continue de nous dévoiler au compte-goutte les personnages qui seront jouables dans One Piece Pirate Warriors 4. Ainsi, en plus de Big Mom, les joueurs vont pouvoir distribuer des mandales avec l'infâme Shichibukai, Doflamingo. Comme vous pourrez le voir dans la vidéo, le personnage peut compter sur son fruit du démon, le Ito Ito no Mi, pour réaliser des attaques dévastatrices. Les fans du méchant devraient être ravis !