Nintendo Switch : une magnifique console Animal Crossing fait son apparition

Attendu de pied ferme par les fans de la saga, Animal Crossing: New Horizons revient sur les devants de la scène avec de bonnes nouvelles. En effet, Nintendo a annoncé la sortie prochaine d'une Nintendo Switch collector aux couleurs du jeu ! Cette dernière sera disponible le jour de la sortie d'Animal Crossing: New Horizons, soit le 20 mars 2020.

Comme vous pourrez le voir sur les visuels présentés ci-dessous, Nintendo a opté pour des couleurs pastel (bleu et vert) qui confèrent un charme certain à l'ensemble. Outre les Joy Con de couleur, le Dock TV arbore quant à lui une sympathique illustration de Tom Nook, un des personnage phare de la licence, et ses deux apprentis. De plus, une pochette de transport assortie sera vendue séparemment dans le commerce.

Le pack Nintendo Switch "édition Animal Crossing: New Horizons" sera proposé au prix de 299,99 euros. Il contient la console aux couleurs du jeu, ainsi qu'un code de téléchargement.