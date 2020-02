Nintendo : qu'attendre du constructeur japonais en 2020 ?

Plus de puissance pour plus de possibilités ?

En 2019, Nintendo a surpris son monde en proposant une Switch Lite plus légère et dédiée au jeu portable. Cette version plus abordable et pensée pour les plus jeunes a rencontré un beau succès depuis son lancement en septembre dernier. Afin d'exister face à Microsoft et Sony, Nintendo pourrait également profiter de cette nouvelle décennie pour officialiser l'existence d'une Switch plus puissante. Les rumeurs autour de ce modèle ne datent pas d'hier, mais cela ne veut absolument pas dire que l'idée a été abandonnée. À l'instar d'une PS4 Pro et d'une Xbox One X, une Nintendo Switch plus performante permettrait de profiter au mieux des exclusivités et des jeux gourmands en ressources. Reste à voir si le constructeur ira affronter frontalement ses deux concurrents ou si nous devrons patienter un peu plus longtemps.