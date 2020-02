Ninja Theory : un studio qui change les règles du jeu

Ninja Theory : un studio à qui tout réussi

Ninja Theory, le studio de développement britannique qui compte actuellement 9 jeux multi-plateformes à son actif, fêtera ses 20 ans en mars 2020. Ce dernier, créé en 2000 sous le nom de Just Add Monsters, a connu un parcours on ne peut plus atypique. En effet, les jeunes entrepreneurs Nina Kristensen, Mike Ball et Tameem Antoniades se sont lancés dans l'aventure avec un budget de seulement 3 000 £ ; soit l'équivalent de 3 523 €. Dès le départ, le studio dévoila son penchant prononcé pour le genre action-aventure avec la sortie de Kung Fu Chaos sur Xbox en 2003.