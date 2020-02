Minecraft Earth : les cubes envahissent la réalité

Quand Minecraft s’essaye à la réalité augmentée…

Cependant, Mojang ne se contente pas de proposer une nouvelle version de son œuvre. Les développeurs suédois ont décidé d’utiliser le principe de réalité augmentée pour gagner en immersion. Déjà exploité de fort belle manière par Pokémon Go , le concept reste identique dans les intentions. Le monde de Minecraft est ainsi transposé dans des lieux géographiques qui existent véritablement ; des sites les plus célèbres à la maison de votre quartier. Chaque environnement se pare alors des couleurs de cet univers unique avec des créatures fantastiques et une communauté croissante de joueurs.

Concevoir autrement l’association entre réalité et jeu vidéo

Concrètement, il est possible de contempler ses constructions à l’échelle 1 par le biais de votre tablette ou smartphone. L’aspect collaboratif joue également un rôle essentiel pour construire monuments et bâtiments. Grâce au dispositif de géolocalisation, l’exploration des lieux est l’un des principaux éléments du gameplay pour apprécier le travail des autres joueurs et récolter de nouvelles ressources. Afin d’améliorer la cohérence entre le virtuel et la réalité, Minecraft Earth respecte les spécificités physiques propres à chaque endroit, comme la présence d’une rivière ou d’un espace vert sur son parcours.