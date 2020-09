Mario Kart Live: Home Circuit transforme votre salon en piste de course !

Si Nintendo est principalement connu pour ses licences fortes telles que Super Mario, Smash Bros. ou encore Metroid Prime, le constructeur japonais a également acquis une certaine réputation quand il s'agit de créer des expériences ludiques qui modifient complètement notre manière de jouer. Après le Nintendo Labo, qui utilise des cartons pour créer de nouveaux périphériques de jeu, Nintendo se dirige cette fois-ci vers la réalité augmentée avec Mario Kart Live: Home Circuit. Dans ce nouveau titre, les joueurs pourront participer à des courses de karting se déroulant dans leur salon !

En effet grâce à des caméras placées sur des karts miniatures de Mario et Luigi, les joueurs pourront voir la course directement sur leur Nintendo Switch ou leur télévision. Ils pourront ainsi visualiser le circuit et récupérer des objets pour ralentir leurs adversaires. De plus, tout ce qui se passe à l'écran à un impact sur la véritable course : utiliser un champignon fera accélérer le kart miniature, mais s'il se fait toucher par une carapace rouge, il se stoppera net.