Mafia Definitive Edition fête son lancement en vidéo

Considéré comme l'un des grands classiques de la génération PS2/Xbox, Mafia fait son grand retour dès aujourd'hui dans un remake sobrement intitulé Mafia: Definitive Edition. Et pour marquer d'une pierre blanche cet événement, 2K Games a dévoilé une nouvelle bande-annonce du jeu afin de nous mettre l'eau à la bouche. L'occasion de découvrir plus amplement les améliorations graphiques du titre, qui tournera en Full HD/4K, et de revoir Tommy Angelo, le protagoniste de cet épisode. Si vous êtes intéressés, sachez que Mafia: Definitive Edition est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia au prix de 39,99 euros.

De plus, 2K Games a également pensé aux fans qui voudraient (re)découvrir la saga Mafia dans son intégralité avec Mafia Trilogy. Cette édition spéciale, proposée au prix de 59,99 euros, contient Mafia: Definitive Edition, le remaster de Mafia II ainsi que Mafia III: Definitive Edition. À noter que dans la version boîte de Mafia Trilogy, chaque jeu possède son propre disque.