Les personnalités du jeu vidéo qui feront la une en 2020

Jim Ryan

La PS4 a connu un succès impensable en dépassant les 100 millions d’unités vendues à travers le monde. Si nous ne pouvons qu’applaudir un tel exploit, PlayStation a de quoi redouter la fin de vie de sa console fétiche. C’est Jim Ryan qui devra assurer cette transition risquée avant le lancement de la PlayStation 5 en fin d’année 2020. Nommé à la tête de Sony Interactive Entertainment en février 2019, Ryan est présent dans l’entreprise depuis de nombreuses années et c’est son visage qui représentera la firme japonaise lors des grands événements.

Neil Druckmann

D’un naturel discret, Neil Druckmann est pourtant à l’origine de plusieurs jeux emblématiques des consoles PlayStation. En effet, c’est à lui que nous devons The Last of Us ou encore Uncharted 4: A Thief’s End. En 2018, il a également été nommé vice-président de Naughty Dog en remplaçant le français Christophe Balestra un an après son départ. L’arrivée de The Last of Us Part II le 29 mai 2020 replacera le studio californien et Druckmann sous le feu des projecteurs. Il s’agit sans doute d’une des exclusivités les plus attendues de ces dernières années.

Doug Bowser

Suite au départ du très charismatique Reggie Fils-Aimé en avril dernier, c’est Doug Bowser (rien à voir avec l’ennemi de Mario... ou presque) qui a été propulsé à la tête de la division américaine de Nintendo. Il devra porter une Switch en pleine forme et ses futures exclusivités dont Animal Crossing: New Horizons, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition et Bravely Default II. Nintendo ne se reposera pas sur ses lauriers en 2020 !