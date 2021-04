Knockout City est en bêta ce weekend : essayez gratuitement le jeu de "balle aux prisonniers" d'Electronic Arts

Attendu pour le 21 mai 2021 sur consoles et PC, Knockout City se présente sous la forme d'un jeu d'action multijoueur inspiré du dodgeball (balle aux prisonniers en France). Le principe est simple : les joueurs doivent lancer des ballons sur leurs adversaires afin de les mettre KO où les éjecter de l'arène. Pour pimenter les parties, il est même possible de se transformer en ballon pour prendre de court un adversaire ! En revanche, mieux vaut ne pas tomber entre de mauvaises mains.

Une bêta séparée en plusieurs parties

Avant de se lancer dans le grand bain, le jeu d'Electronic Arts s'offre un weekend d'essai ouvert et gratuit afin de tester sa fonction "crossplay", qui permet de s'affronter sur toutes les plateformes. Du 2 au 4 avril, les joueurs vont ainsi pouvoir découvrir tout le contenu de la précédente bêta, à savoir : 3 cartes (Bagarres sur les toits, Chantier de la Commotion et Rond-point du KO) et 3 ballons (Bombe, Cage et Lune). À cela s'ajoute la nouvelle map Bagarres de Rues, et ses tunnels penumatiques, mais aussi le ballon Sniper.

La bêta sur PC est disponible via le launcher Origin, mais aussi Steam et Epic Games. Pour les joueurs sur consoles, il suffit de se rendre sur la page PS Store, Microsoft Store ou Nintendo eShop de Knockout City. À noter que les trois modes de jeu, ou "Playlists", proposés dans cette version de test ne seront pas tous disponibles au même moment :

KO par équipe Heure de début : 2 avril à 15h00 (heure française) Heure de fin : 4 avril à 3h00.



Face-à-face Heure de début : 2 avril à 15h00 Heure de fin : 3 avril à 20h00



Course aux diamants Heure de début : 3 avril à 20h00 Heure de fin : 4 avril à 3h00



En prime, tous les joueurs qui participeront à la bêta de Knockout City recevront un planeur "Fusée bleue" et une icône de joueur "Spécialiste de la Bagarre" exclusifs. Les joueurs de la première phase de test pourront en profiter dès ce weekend, tandis que les autres devront patienter jusqu'à la sortie officielle du jeu. Knockout City sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC (Steam, Epic Games, Origin).