Hogwarts Legacy : un nouveau RPG Harry Potter annoncé sur consoles et PC !

Longtemps évoqué, mais jamais présenté, le nouveau jeu inspiré de l'univers Harry Potter a profité de la conférence Playstation 5 pour se dévoiler dans une longue bande-annonce. Intitulé Hogwarts Legacy (La légende de Poudlard), le titre développé par Avalanche Software, et édité par Warner Bros. Interactive Entertainment, proposera aux joueurs d'incarner un sorcier qui étudie à Poudlard. D'après les premières informations distillées par l'éditeur, le jeune élève jouera un rôle important dans l'histoire de l'école puisqu'il détient un lourd secret, capable de mettre à mal le monde des sorciers.

Décrit comme un RPG en monde ouvert, Hogwarts Legacy permettra aux joueurs de découvrir une aventure inédite, se déroulant plus de 100 ans (années 1800) avant les évenements des livres Harry Potter. S'il ne sera pas possible de croiser Hermione, Ron et les autres, les joueurs pourront tout de même rencontrer des élèves de Poudlard, avec qui ils devront tisser des liens solides. De plus, comme le montre la première vidéo du jeu, les apprentis sorciers devront également partir à la découverte du monde extérieur et affonter des monstres en tout genre.

Hogwarts Legacy sera disponible dans le courant de l'année 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et PC.