gTV : Ubisoft va lancer sa chaîne, en ligne, dédiée au jeu vidéo et ses coulisses

Déjà bien connu pour ses licences vidéoludiques, comme Assassin's Creed ou encore Ghost Recon, Ubisoft va bientôt entrer dans une nouvelle ère, celle de la TV sur Internet. Bien conscient que les médias en ligne gagnent en popularité au fil des mois, l'éditeur français vient d'annoncer la mise en place de gTV, une chaîne digitale gratuite et dédiée principalement aux jeux vidéo. Lancée en partenariat avec le groupe de presse So Press (So Foot, Society, Trashtalk...), cette nouvelle chaîne diffusera neuf émissions sur Youtube, Instagram, Facebook, Twitter et Twitch.

Une télé pour tous les jeux et tous les types de joueurs

Du côté d'Ubisoft, on promet que la gTV parlera " de tous les jeux", même si la plateforme servira également à mettre en avant les nouvelles productions de l'éditeur. Pour ce faire, l'entreprise a mis les bouchées doubles afin de proposer un contenu riche et varié. Ainsi, les joueurs pourront retrouver Pablo Mira, connu pour ses chroniques sur Quotidien et France Inter, aux commandes de "Talk", une émission de débat qui abordera de nombreux thèmes en rapport avec les jeux vidéo (nourriture, amour, nature...).

Jérôme Niel ira quant à lui à la rencontre des joueurs dans l'émission "À domicile". Ici, l'humoriste ira directement chez les joueurs afin de les défier sur leurs jeux favoris et discuter avec eux de leur passion.