Gamers Assembly 2021 : le festival gaming revient du 3 au 5 avril

Des compétitions ouvertes à tous

L'envie de mettre à l'épreuve vos talents de joueurs vous démange ? Bonne nouvelle, il est encore possible de participer à la plupart des tournois organisés lors de Gamers Assembly 2021. Pour obtenir plus d'informations sur les compétitions prévues et vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur le jeu qui vous intéresse ci-dessous :

*Le tournoi Joueurs Libres, qui peut accueillir jusqu'à 150 personnes, est un peu spécial puisqu'il se déroule dans une reproduction fidèle du Parc des Expositions de Poitiers sur Minecraft ! Durant cette compétition, il est possible de gagner de nombreux lots grâce à 6 tournois principaux sur Refunct, Rocket League, Worms Armageddon, Geoguessr, League of Legends et Trackmania. D'autres lots seront offerts sur le stream Joueurs Libres, mais aussi lors d'animations sur Geoguessr, Among Us, Gartic Phone et pleins d’autres jeux.

Gamers Assembly 2021 : trois étapes au lieu d'une !

Cette année, la Gamers Assembly a décidé de faire les choses en grand en proposant pas moins de trois dates, chacune étant associée à une ville. Au cours de chaque événement, les joueurs pourront participer à des tournois, mais aussi suivre des animations en compagnies de leurs streamers et hosts préférés :

Gamers Assembly Festival Edition (Poitiers) : du 3 au 5 avril 2021

Gamers Assembly Summer Edition (Chauvigny) : du 5 au 6 juin 2021

Gamers Assembly Halloween Edition (Saint-Benoît) : du 6 au 7 novembre 2021.

Pour ne rien manquer de l'événement, retrouvez plus d'informations sur la page Facebook « Gamers Assembly 2021 » et sur www.gamers-assembly.net