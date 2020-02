Fortnite : Harley Quinn vient mettre le bazar dans le battle royale

À l'occasion de la sortie de "Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn", Epic Games vient de dévoiler deux skins qui permettent d'incarner la complice du Joker dans Fortnite. On vous explique comment les obtenir.

Après avoir célébré la sortie de Star Wars, épisode IX : L'Ascencion de Skywalker dans Fortnite, Epic Games continue de surfer sur la vague des blockbusters américains pour alimenter Fortnite en contenu. Ainsi, c'est au tour de la déjantée Harley Quinn de rejoindre la multitude de tenues disponibles dans le Battle Royale. De retour au cinéma dans le très bon Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn, en salle depuis le 5 février 2020, celle que l'on connait également sous le nom de Dr Harleen Quinzel a fait son apparition dans le jeu durant la nuit du jeudi 6 février. En effet, un premier costume est disponible via un pack payant que les joueurs peuvent acheter dans la boutique in-game de Fortnite. Ce dernier comprend la tenue "classique" de Harley Quinn, que l'on peut notamment voir dans le film Suicide Squad, ainsi que les deux pioches "Argument Massue" et "Batte de Harley". Proposé normalement au prix de 3100 V-Bucks, le pack est actuellement affiché au prix de 2000 V-Bucks (environ 20 euros). Comment débloquer la deuxième tenue de Harley Quinn ? En prime, les joueurs qui achèteront le pack Harley Quinn pourront à accéder à un second costume de la complice du Joker ! Néanmoins, pour y parvenir, il faudra au préalable accomplir trois défis, dans le jeu, que vous pouvez retrouver ci-dessous : Réaliser trois Top : dans ce défi, les joueurs devront réaliser trois objectifs (Top 30 puis Top 20 et Top 10) avant de pouvoir le terminer. Chaque Top peut être réalisé en solo, en duo ou en section.

