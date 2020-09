Final Fantasy XVI s'annonce en vidéo sur PS5

Ce fut probablement la plus grosse surprise de cette conférence PS5. Outre l'annonce du prix et de la date de sortie de la console, Sony a frappé un grand coup lors de son événement en offrant aux joueurs la toute première bande-annonce de Final Fantasy XVI. Le nouveau titre de Square Enix, développé par sa Creative Business Unit III, s'est mis en avant dans une longue vidéo contenant quelques séquences de gameplay. Comme vous pourrez le voir dans l'extrait ci-dessus, les joueurs pourront découvrir un univers radicalement différent de celui de Final Fantasy XV.

En effet, au vu des premières images, ce nouvel épisode devrait se dérouler dans un univers médiéval, plus proche de ce que l'on peut voir dans Final Fantasy XIV. Une impression de déjà vu qui n'est pas anodine, puisque Naoki Yoshida (producteur de FFXIV A Realm Reborn) est à la tête de ce projet. Côté gameplay, le jeu devrait miser sur un système de combat dynamique et nerveux, proche de ce que l'on peut voir dans des "beat them all" tels que Devil May Cry ou encore Bayonetta. Si l'on sait déjà que des monstres bien connus de l'univers Final Fantasy, comme le Marlboro ou l'Ifrit, seront de la partie, il faudra en revanche patienter encore un peu pour en savoir plus sur l'histoire de ce nouvel épisode. Pas de panique, les développeurs ont promis de nous en dire plus dans le courant de l'année 2021.

Aucune date de sortie n'a été annoncée pour Final Fantasy XVI. Pour l'instant, le jeu est prévu en exclusivité sur PS5, mais une version PC pourrait également être sur les rails.