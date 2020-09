eFootball PES 2021 : la mise à jour payante de PES 2020 arrive aujourd'hui sur PS4, Xbox One et PC !

Toujours à la recherche de la bonne formule, l'éternel concurrent de FIFA 21 va devoir prendre son mal en patience. Souhaitant se concentrer sur la prochaine génération de console, Konami a préféré abandonner la sortie d'un nouvel opus de PES cette année au profit d'une mise à jour. Disponible dès aujourd'hui au prix de 29,99 euros, le "season update" eFootball PES 2021 est en fait une version remaniée de eFootball PES 2020. Si le gameplay est identique entre les deux versions, les joueurs peuvent tout de même profiter d'effectifs d'équipes mis à jour et d'un tout nouveau mode de jeu dédié à l'Euro 2021. Il est à noter qu'à cause du coronavirus et du décalage de certains championnats, une partie des données de joueurs et de transferts sera ajoutée via un patch Day One et un autre qui arrivera peu de temps après.

On précise qu'il n'est pas nécessaire de posséder eFootball PES 2020 pour jouer à eFootball PES 2021. En revanche, si vous possédez le précédent opus, sachez que vous pouvez bénéficier d'une réduction de 20% en passant par les menus du jeu. Une édition "Club", proposée uniquement en digital à 34,99 euros (hors réduction), permet de choisir votre club "préféré" parmi cinq grandes équipes : Arsenal FC, FC Barcelone, la Juventus, Manchester United et le FC Bayern de Munich. En fonction de votre choix, vous obtiendrez de nombreux bonus aux couleurs du club sélectionné, comme des équipes myClub, des maillots exclusifs ou encore des joueurs "Moments Iconiques".