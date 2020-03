Démo Final Fantasy VII Remake : fin cachée, thème gratuit... voici tout ce qu'il faut savoir !

Un thème gratuit offert et une fin cachée à découvrir

En bonus, ceux qui joueront à la démo de Final Fantasy VII Remake, avant le 11 mars, recevront un thème dynamique aux couleurs du jeu. Notez qu'il est également possible d'en obtenir un second en précommandant le titre de Square Enix. Néanmoins, il faut en plus posséder Final Fantasy XIV : Shadowbringers pour en profiter.

Pour couronner le tout, l'éditeur japonais a eu la bonne idée d'intégrer une fin cachée dans la démo de Final Fantasy VII Remake ! Pour y accéder, il vous faudra d'abord régler le minuteur de la bombe sur 20 minutes et non 30. Une fois cette tâche accomplie, vous n'aurez plus qu'à quitter la zone de l'explosion avant la fin du temps imparti. Si vous y parvenez, vous pourrez visionner une courte cinématique qui met en avant l'un des personnages les plus emblématiques de FFVII !

Pour rappel, Final Fantasy VII Remake sera disponible dès le 10 avril 2020 sur PS4.