Creature in the Well est gratuit sur PC (Epic Games Store)

Epic Games Store : des jeux gratuits tous les jeudis !

Beaucoup de boutiques en ligne proposent fréquemment des promotions et réductions en tout genre chaque mois sur des jeux vidéo (PlayStation Store, Steam, Humble Bundle Store, etc.).

D’autres offrent des jeux gratuitement, que ce soit aux abonnés de leur service en ligne (PlayStation Plus, Xbox Games With Gold, jeux NES via le Nintendo Switch Online) ou à tous. Epic Games (Fortnite, Unreal Tournament, Gears Of War) a lancé l'Epic Games Store, une plateforme en ligne qui propose notamment des jeux gratuits chaque mois. Ainsi, vous allez pouvoir jouer gratis ce week-end et dans les jours à venir !

Creature in the Well est gratuit jusqu'au 1er avril 2021

Après nous avoir transporté dans l'espace avec The Fall, Epic Games nous propose de partir à la découverte de Creature in the Well, un jeu d'exploration de donjon, en vue du dessus, au gameplay singulier. Développé par Flight School Studio, le titre nous place dans la peau du dernier robot de l'unité BOT-C. Notre misssion ? Explorer une montagne, perdue en plein milieu du désert, afin de reprendre le contrôle d'un complexe hanté par une créature désespérée. Seul problème, le monstre a placé de nombreux défis à chaque étage (8 au total) de l'installation.

Profitant d'une grande rejouabilité, le jeu se démarque grâce à son concept, qui mixe hack and slash et flipper. En effet, dans Creature in the Well, il faut utiliser son épée afin de parer les attaques ennemies et renvoyer des boules d'énergie, un peu à la manière des "flippers" (les deux barres qui servent à frapper la balle au billard électrique). Il ne reste plus qu'à bien viser pour espérer faire un maximum de ricochet sur les ennemis et les éliminer rapidement.

Proposé habituellement au prix de 12,49 euros, Creature in the Well est gratuit sur l'Epic Games Store (uniquement PC) si vous l'activez avant le 1er avril 2021 à 17h.