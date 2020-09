Crash Bandicoot 4: It's About Time : qu’attendre de cette suite ?

Une suite à la trilogie originale sortie sur PlayStation

Dans la franchise Crash Bandicoot, les trois premiers épisodes de la série sont sans aucun doute les plus culte. Développés par Naughty Dog , ces jeux sont sortis sur PSone entre 1996 et 1999. Bonne nouvelle, Crash Bandicoot 4: It’s About Time est la suite de cette trilogie ! Il se déroule donc après Crash Bandicoot 3: Warped, alors que Uka Uka et ses sbires sont piégés sur une planète lointaine. Après de nombreuses tentatives, ils parviennent à s’échapper de leur prison. Les seuls à pouvoir les empêcher de régner sur l’univers sont Crash et ses amis.

Plusieurs personnages, plusieurs manières de jouer

Dans cet opus, plusieurs héros sont bien évidemment jouables. En plus de Crash lui-même, vous pouvez diriger sa sœur, Coco Bandicoot, ainsi que d’autres protagonistes. Dans certains niveaux du jeu, Neo Cortex et l’alligator Dingodile, issu du troisième épisode, sont par exemple contrôlables. De plus, tous les personnages jouables proposent des mécaniques de jeu particulières. Chacun a en effet accès à des aptitudes et des gadgets propres. Crash et Coco ont, quant à eux, la possibilité de débloquer plusieurs costumes au cours de l’aventure.