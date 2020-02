Ces "jeux en tant que service" à surveiller en 2020

Ghost Recon Breakpoint

En 2020, Ghost Recon Breakpoint inaugure l’épisode 2. Malgré les difficultés rencontrées en cours de développement, les équipes d’Ubisoft proposeront un nouveau contenu. Cette seconde incursion se déroulera de février à mai 2020. En complément de la mission « Deep State », le jeu accueillera une mise à jour du premier raid lancé en décembre 2019. Un événement spécial est également attendu. De juin à septembre 2020, l’épisode 3 ouvrira un nouveau chapitre intitulé «Transcendence». Le contenu en perspective : un second raid, de nouvelles classes et maps PvP.

