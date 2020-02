Bleeding Edge : l'exclu Xbox One sera en jouable ce weekend en bêta

Des cadeaux offerts à tous les participants

Outre le fait de pouvoir essayer en avance Bleeding Edge, participer à la bêta fermée du jeu vous permettra d'obtenir un "Punk Pack" contenant trois skins exclusifs, l'hooverboard de l'émeutier, des autocollants et trois emotes.

Si vous ne pouvez pas participer à cette session de test, rassurez-vous, une autre phase de bêta, sur Xbox One et PC, aura lieu le 13 mars prochain. Pour rappel, la sortie de Bleeding Edge est quant à elle prévue pour le 24 mars 2020, toujours sur Xbox One et PC. Le jeu sera directement inclus dans le catalogue du Xbox Game Pass.