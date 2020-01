2020, une année charnière pour l’industrie du jeu vidéo

La génération actuelle n’a pas dit son dernier mot

Avant d’évoquer les très attendues PS5 et Xbox Series X, nous allons nous attarder sur ces bonnes vieilles PS4 et Xbox One. En effet, les deux machines sont toujours au cœur de l’actualité et elles auront de grosses cartouches à faire valoir en 2020. Plusieurs dizaines de millions de joueurs attendent des expériences inédites sur ces consoles et les éditeurs ne ralentiront pas la cadence en cette fin de génération. Au cours du premier semestre de l’année, des titres comme The Last of Us Part II, , DOOM Eternal, Marvel’s Avengers ou encore Resident Evil 3 sont attendus au tournant. Final Fantasy VII Remake et Cyberpunk 2077 étaient prévus pour cette même période, mais ils ont été reportés à la fin de l'année 2020.

Six ans et demi après leur lancement respectif, la PS4 et la Xbox One sont arrivées à maturité. Ainsi, les développeurs peuvent pleinement utiliser leur potentiel et créer des jeux aux graphismes et au gameplay époustouflants. Nous pouvons également parier sur le fait que certaines de ces productions seront portées sur PS5 et Xbox Series X en fin d’année. Bref, l’année 2020 ne délaissera pas les jeux malgré ce passage de témoin déjà programmé.