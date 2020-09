Shakira en bikini en vacances: la photo qui affole la Toile!

Alors que beaucoup d'artistes ont entamé leur rentrée musicale, Shakira semble encore en vacances. Comme en témoignent les derniers clichés postés sur ses réseaux sociaux, la superstar profite pleinement de ses quelques jours de repos sous le soleil des Maldives.

Au programme: escapades et moments de détente avec son compagnon Gerard Piqué et leurs deux fils, Sasha et Milan. L'interprète de «Waka Waka» a également profité des paysages paradisiaques de l'archipel pour présenter son nouveau maillot de bain.

Shakira apparaît ainsi de dos, face à l'océan, laissant dévoiler son corps de rêve: «C'est un nouveau maillot de bain que j'ai conçu et mon ami Bego l'a fait pour moi. J'ai toujours besoin de créer le mien pour l'été!»