Selena Gomez revient sur ses moments d'angoisses durant le confinement

Comme beaucoup durant le confinement en raison de la crise sanitaire, Selena Gomez a vécu des instants de doutes, d'angoisses.

Durant un entretien organisé à distance par le magazine Variety, l'interprète de «Lose You To Love Me» a confié que le confinement avait été une épreuve pour elle et «certainement le plus de temps que j'ai passé seul depuis l'âge de 16 ans», a-t-elle expliqué.

Alors que les mauvaises nouvelles n'ont cessé de s'accumuler ces dernières semaines, Selena Gomez a ressenti une vague de peurs, confirmant au passage que le confinement a été inconfortable pour elle en grande partie à cause de «l'anxiété que je ressentais à cause de tout ce qui se passait.»

Selena Gomez et BlackPink

Heureusement pour retrouver le sourire, Selena Gomez a pu se concentrer sur ses projets, aussi bien cinématographiques que musicaux. Elle a récemment dévoilé une nouvelle collaboration avec le groupe BlackPink, intitulée «Ice Cream».

Et comme en témoignent ses confidences, l'ex-compagne de Justin Bieber est ravie d'avoir participé à ce projet: «J'adore Blackpink, je suis obsédée par elle. J'étais nerveuse parce que c'est quelque chose qui sort un peu de ma zone, mais c'était juste un super moment.»