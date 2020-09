Selena Gomez regrette-t-elle son album «Revival»?

Selena Gomez se replonge dans le passé. En 2015, la chanteuse partageait son deuxième album studio «Revival». Très apprécié de ses fans, notamment grâce aux titres «Same Old Love», «Hands to Myself» ou encore «Good for You», en collaboration avec ASAP Rocky.

Pourtant à cette période, l’artiste ne se sentait pas elle-même. Cinq ans après la sortie de cet opus, Selena Gomez a réfléchi et s’est rendue compte qu’elle n’était pas au mieux de sa forme, pendant l’enregistrement de ce dernier.