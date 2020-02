Pink : que signifient ses tatouages ?

Le code barre sur la nuque

C’est l’un des tatouages de Pink les plus célèbres (sans doute aussi parce qu’il est le plus visible). Sur la nuque, l’interprète du hit "Just Give Me A Reason" arbore un tatouage code barre composé d’une série de chiffres : 1 9879-11200-1 3. Comme vous le devinez assez facilement, tous ces chiffres ont une signification particulière pour la chanteuse. Le 1 et le 3 aux extrémités du tatouage font référence au chiffre 13 (Pink serait-elle superstitieuse ?). Le tatouage code barre de Pink comporte également la date de naissance de la compagne de Carey Hart (on vous laisse la retrouver). Dans ce tatouage figure enfin la date de sortie de son album "M!ssundaztood" (novembre 2001).

Un chien sur l’avant-bras gauche

Proche de la famille Presley, Pink s’est vu offrir un chien par la fille du "King". Baptisé Elvis (l’inspiration était toute trouvée), l’animal de compagnie s’est éteint en 2007. Attachée à son ancien compagnon, Pink s’est donc décidée à faire tatouer le visage de son chien sur l’avant-bras gauche.

Un symbole chinois sur la cheville

Plébiscités par les stars qui se font tatouer, les symboles chinois ont l’avantage, sauf recherche spécifique, de taire leur signification lorsqu’on les aperçoit pour la première fois. En s’y intéressant, on découvre que le symbole chinois choisi par Pink pour son tatouage à la cheville représente l’éternité et l’infini. Deux mots qui semblent correspondre à la carrière de la chanteuse malgré son désir de pause musicale à la fin de l’année 2019.

Des plaques militaires à la cheville

Sur l’autre cheville, Pink dévoile un tatouage de bracelet avec des plaques militaires. Il s’agit en réalité des plaques militaires de son frère et de son père. Avec ce tatouage, Pink confirme encore davantage son attachement à sa patrie et son militantisme pour un monde meilleur aux États-Unis (on pense évidemment au clip et à la chanson "What About Us").

Un ange gardien sur l’épaule gauche

Est-il nécessaire de décrypter ce tatoo de Pink ? Avec un ange gardien tatoué sur l’épaule, la chanteuse américaine espère bien se sentir protégée au quotidien par un être divin. À noter que dans le dessin choisi par Pink, l’ange gardien se dirige vers une étoile filante pour tenter de la rattraper. Un peu comme si Pink s’était envolée pour devenir une étoile, ou une star.

Mais aussi...

La liste des tatouages de Pink comporte encore de multiples entrées. On aurait également pu vous parler des rubans tatoués sous chaque fesse de la chanteuse, de l’inscription "Sir Corky Moore" en référence à un autre chien dont elle fut la propriétaire pendant 14 ans, ou encore de la grenouille, animal fétiche de Pink !