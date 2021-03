Miley Cyrus: son adorable cadeau à Joe Jonas pour les 15 ans d'Hanna Montana

Miley Cyris est Hanna Montana

Joe Jonas n'est pas le seul artiste à avoir reçu cette adorable attention. Emily Osment, Vicki Lawrence, Cody Linley ou encore son père Billy Ray ont également reçu des fleurs!

En parallèle, Miley Cyrus a écrit une lettre à l'héroïne de la série, qu'elle a jouée durant de nombreuses années: «Tu as tout mon amour, et toute ma reconnaissance. Te donner la vie durant six ans fut un honneur. J’ai une dette envers toi Hannah, mais aussi envers chaque personne qui a cru en moi dès le début. Vous avez tou·te·s ma loyauté et ma plus profonde gratitude jusqu’à la fin…»