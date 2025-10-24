Miley Cyrus signe une chanson inédite pour "Avatar 3"

Miley Cyrus et "Avatar : De Feu et de Cendres", voilà un match inattendu, et pourtant qui fait sens ! L’artiste, révélée par Disney Channel, vient d’enregistrer un titre inédit, "Dream as One", qu’elle a coécrit et composé avec Andrew Wyatt, Mark Ronson et Simon Franglen. La chanson figurera au générique de fin du film signé James Cameron.

Une signification particulière

Sur Instagram, Miley Cyrus a partagé son émotion à l’idée de participer à l’aventure :

"Honoré de soutenir 'Avatar : De Feu et de Cendres' avec une chanson originale que j’ai écrite avec Mark Ronson et Andrew Wyatt. Ayant été personnellement affectée par le feu et reconstruit à partir de ses cendres, ce projet a une signification profonde pour moi. Merci, Jim, pour l’opportunité de transformer cette expérience en médecine musicale. Les thèmes de l’unité, de la guérison et de l’amour du film résonnent profondément dans mon âme, et être même une petite star dans l’univers que la famille Avatar a créé est vraiment un rêve devenu réalité."