Miley Cyrus parle ouvertement de son divorce avec Liam Hemsworth

Miley Cyrus tourne la page. Il y a plus d’un an, la chanteuse américaine ainsi que son (ex) mari annonçaient leur séparation. N’étant plus sur la même longueur d’ondes, le couple de célébrités a décidé de divorcer. De là, les rumeurs se sont enchainées à leur sujet. Info ou intox, les fans n’arrivaient plus à faire la différence.

Aujourd’hui, plus de rancoeur qui soit, Miley Cyrus et Liam Hemsworth sont passés à autre chose. Leur histoire a réellement pris fin lorsqu’ils ont officialisé leur divorce en janvier 2020. Neuf mois après cette procédure, l’artiste est revenue sur cette période de sa vie dans l’interview de Joe Rogan, dans Experience Podcast.

Miley Cyrus sur son divorce: «Je n’accepte pas cette méchanceté»

Face à son interlocuteur, Miley Cyrus raconte ce qu’elle a ressenti pendant son divorce: «Ce qui craignant vraiment, ce n’était pas le fait que moi et quelqu’un que j’aimais on ait réalisé qu’on ne s’aimait plus. Ça, je le comprends, je peux l’accepter. Ce que je n’accepte pas c’est la méchanceté et toutes ces histoires autour de ça.»

La chanteuse a poursuivi cette entrevue en s’adressant à tous ceux qui n’ont pas compris sa séparation avec Liam Hemsworth ou qui la critiquaient: «C’est assez incroyable que le public pense qu’il n’y a pas de décalage entre ce qu’ils voient et ce qu’il se passe réellement. Ce ‘est pas ‘’Un jour tu es heureuse sur un tapis rouge et le jour suivant tu t’éclates seule avec tes amies en Italie’’». Miley Cyrus clôt le sujet en ajoutant que beaucoup de temps s’est écoulé entre ces deux périodes et que beaucoup de choses ont été volontairement cachées.