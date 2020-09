Gims: comment est-il devenu «l'homme aux lunettes»?

Quand Gims enlève ses lunettes

Le phénomène autour de ses lunettes est tel, que beaucoup de ses fans attendent de voir la star sans cet accessoire. Et pour cause, les images de lui, visage à nu, sont rares.

Mais Gims se sert aussi de ses lunettes comme pour se protéger du monde extérieur: «Ça met une barrière entre moi et ce monde-là, celui du succès, avait-il expliqué dans l’émission 50 Minutes Inside sur TF1. Mes lunettes sont devenues une barrière de sécurité, un camouflage. Sans elles je me sentirais très mal. Il me serait par exemple impossible d’aborder un concert ou la scène sans».