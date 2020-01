Louis Tomlinson: écoutez «Always You» extrait de son nouvel album «Walls»

Écoutez «Always You» sur la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY

Ce dernier jour de janvier 2020 est marqué par le retour en force de Louis Tomlinson. L’ex-membre des One Direction a choisi le début de cette nouvelle décennie pour présenter son album solo baptisé «Walls».

Composé de douze morceaux, dont «Two of Us», «Don’t Let It Break Your Heart» ou encore «We Made It», l’opus contient aussi le titre «Always You» que vous pouvez écouter en boucle.

A travers ce hit, Louis Tomlinson ouvre une nouvelle fois son cœur et propose une ballade riche en émotions: «I went to Tokyo to let it go/ Drink after drink, but I still felt alone/ I should've known / I went to so many places / Looking for you in the faces», interprète-t-il.

Louis Tomlinson revient en force !

Louis Tomlinson débute cette décennie de la meilleure des façons : en musique ! C’est aussi l’occasion pour l’artiste de tourner la page de ces dernières années difficiles en raison du décès tragique de sa mère mais aussi de sa petite sœur.

En parallèle de la sortie de son album, Louis Tomlinson a aussi confirmé partir en tournée pour rencontrer ses fans. Un honneur pour le chanteur: «J’attends ce moment depuis que j’ai débuté ma carrière solo, a-t-il expliqué sur Instagram. Je suis impatient de vous voir durant la tournée». Il sera d’ailleurs à Paris le 18 mars prochain !