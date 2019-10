Liam Payne: «Louis Tomlinson était une diva»

Les One Direction ont toujours fait attention à leur image. Et ce surtout pendant la grande période de leur carrière musicale. En tant que groupe, chacun devait avoir son propre style. Et selon l’interprète de «Stack It Up», Louis Tomlinson endossait le rôle de la «diva». Liam Payne s’est souvenu de quelques détails vestimentaires.

«J’étais le bucheron. Je ne me souviens pas de ce que Zayn aimait, mais Louis portait toujours des rayures. Louis avait pas mal de choses en fait, il faisait vraiment sa diva. Il avait les rayures, les bretelles. Et si tu prenais le truc de l’autre, c’était comme se battre avec ta sœur». Mais si leur look était aussi contrôlé, cela venait surtout de la part de leur management.