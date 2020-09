Kendji Girac n’est pas pressé de devenir papa

Tous les samedi soirs sur TF1, le public découvre Kendji Girac au plus proche des enfants dans l’émission The Voice Kids. Son nouveau rôle de jury a fait réfléchir le chanteur sur sa vision de la famille. «Je transmettrai mon amour de la musique à tous mes enfants, et ils en feront ce qu'ils voudront.», a -t-il raconté à Télé 7 jours.

Même si ce rôle de coach pour les plus petits l’enchante, l’interprète de «Habibi» ne se voit pas devenir père à 24 ans. Le chanteur a, en effet, affirmé à Télé 7 jours qu’il ne rêvait pas de paternité tout de suite. «Des enfants, j'en ai plein à la maison. Une véritable équipe de foot. J'ai le temps encore.», a-t-il expliqué.

Kendji Girac brouille les pistes

Ces révélations très personnelles de Kendji Girac, il y a deux semaines, peuvent en surprendre plus d’un. Certains médias ont, en effet, lancé les rumeurs d’un heureux évènement à venir pour Kendji et sa compagne Soraya. La jeune femme aurait été aperçue avec un petit vendre arrondi.

D’après le magazine Public, qui consacre carrément sa une au chanteur cette semaine, Soraya serait enceinte! Les amoureux en couple depuis quatre ans pourraient donc accueillir très bientôt leur premier enfant.

Pour le moment, Kendji Girac n’a pas confirmé les rumeurs.