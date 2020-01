Kanye West: un cinquième enfant pour 2020?

Kanye West n’en finit pas de faire parler de lui. Alors que ses «Sunday Services», ses messes à ciel ouvert, fêtent leur première année d’existence, il semblerait que le rappeur de 42 ans veuille continuer à agrandir sa famille.

Ce sont les révélations d’une source qui s’est confiée au média Radar Online. L’heureux père de North, Saint, Chicago et Psalm souhaiterait avoir un cinquième enfant. Son but, avoir le plus d’héritiers possible: «Kanye veut le plus d'héritiers de sang pour acquérir son héritage, il dit que ce n'est pas un hasard si Kim et lui sont de nouveau sur la bonne voie après que le dernier bébé soit entré dans leur vie».