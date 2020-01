John Legend déclare son amour dans «Conversations in the Dark»

Ecoutez «Conversations in the Dark» de John Legend sur la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY.

John Legend est un romantique. Depuis le début de sa carrière, celui qui pourrait jouer dans la série «This is us» tient cette réputation. Comme à son habitude, ce dernier aime composer des titres qui toucheront son public à travers des textes émouvant et touchants. Et c’est une nouvelle fois que l’artiste touche en plein cœur ses fans avec cette déclaration dans «Conversations in the Dark».

Dans cette chanson, John Legend partage sa vision du couple et évoque les moments du quotidien passés avec la personne qu’il aime. Des conversations dans le noir, regarder des films que les deux ont déjà vu, les dimanches matins à traîner dans le lit… Tous ces moments qui créé une réelle connexion entre deux personnes.

Des paroles qui parlent à tout le monde

Le point fort de John Legend est son écriture. Depuis toujours, l’artiste arrive à transmettre des émotions grâce au bon choix des mots, aux tournures de phrases etc. «I will never try to change you. I will always want the same you. Swear on everything I pray to that I won’t break your heart. I’ll be there when you get lonely, keep the secrets that you told me and your love is all you owe me».

Pour les fans de l’artiste, cela ne fait pas de doute. «Conversations in the dark» est une déclaration d’amour faite à sa femme. Depuis des années, le chanteur est fou amoureux de sa femme. Lui et Chrissy Teigen filent le parfait amour.