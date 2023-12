Jennifer Lopez : « This is Me… Now » un film et un album prévus pour février

Ce ne sera pas seulement un album... Jennifer Lopez crée une fois de plus la surprise depuis l’annonce de son retour à la musique. Dix ans après la sortie de « AKA », son dernier album studio, celle que l’on surnomme Jlo a décidé de remettre les pieds en studio pour travailler sur « This is Me… Now ». Un titre aux résonnances familières puisqu’il est une réponse à son album « This is Me… Then », sorti en 2002. Une véritable lettre ouverte à l’homme de sa vie à l’époque, et encore aujourd'hui : l’acteur Ben Affleck.

Pour célébrer l’anniversaire de son album jumeau, « This Is Me… Now » sortira le 16 février 2024, soit un peu plus de 20 ans après « This Is Me… Then ».