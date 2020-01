Jennifer Lopez : comment elle est devenue un phénomène mondial

Jennifer Lopez, une chanteuse, mais pas seulement

Depuis ses débuts musicaux à la veille des années 2000, Jennifer Lopez affiche une discographie bien remplie. En solo ou en duo (notamment avec Pitbull), l’Américaine d’origine portoricaine a fait danser une bonne partie de la planète. Jennifer Lopez a pourtant pu s’appuyer sur d’autres activités pour s’imposer comme un phénomène mondial. En tant qu’actrice d’abord, avec des rôles importants dans des films tels que "Plan B" ou "Coup de foudre à Manhattan". Celle que l’on surnomme souvent J. Lo est aussi devenue une femme d’affaires redoutable à la tête d’une fortune estimée à plusieurs centaines de millions de dollars.

Une image de bomba latina

Il ne faut pas se mentir, Jennifer Lopez est une chanteuse et une actrice talentueuse. C’est aussi une icône sur le plan de la beauté, et une référence lorsqu’on parle de "bomba latina". Avec Shakira ou Beyoncé, Jennifer Lopez partage un pouvoir de séduction qui contribue inévitablement à son succès. Consciente de l’importance de cette donnée pour conquérir le monde, l’Américaine n’a d’ailleurs jamais rien laissé au hasard. Entre régime strict et heures passées à la salle de sport, Jennifer Lopez veille à conserver la silhouette qui est la sienne (et son superbe fessier).

Une vraie force mentale

On ne devient pas une star internationale sans une grande force mentale. Depuis ses débuts, Jennifer Lopez n’a jamais laissé personne la rabaisser ou lui refuser l’accès à un projet artistique. Celle qui a célébré ses 50 ans au cours de l’été 2019 a toujours affronté celles et ceux qui voulaient la laisser dans la case "petite fille hispanique" ou "petite latino". À force d’abnégation (et de beaucoup de travail), Jennifer Lopez a su gravir les différentes marches qui l’ont amenée tout en haut de la scène internationale. L’autre secret de sa réussite se trouve du côté de son entourage. Bien qu’elle revendique avoir fait son chemin seule dans le monde du show-business outre-Atlantique, l’Américaine a toujours pu compter sur les bonnes personnes pour la soutenir dans ses projets.

Une longévité

Ce n’est un secret pour personne : on ne devient un phénomène mondial que si l’on est capable de durer et de rester plusieurs années au sommet. Sur le plan musical, Jennifer Lopez s’est lancée dans une carrière de chanteuse dès 1999. Vingt ans plus tard, l’Américaine parcourt toujours une partie de la planète à la rencontre de ses fans, notamment avec la tournée "It’s My Party". Si l’on prend les débuts de J. Lo en tant qu’actrice, on peut ajouter une décennie de plus à la carrière de la star américaine. Preuve que la longévité est un élément important pour être reconnue dans le monde entier.