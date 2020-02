Indochine: Top 5 de leurs plus grands hits

«J’ai demandé à la lune», 2002

Après de nombreuses années d’absence, Indochine fait son grand retour en 2002 avec un album qui deviendra culte, «Paradize». Sur cet opus, figure LE hit qui permet au groupe français de renouer avec ses fans et de gagner de nombreux autres soutiens. Il s’agit de «J’ai demandé à la lune». Le titre écrit avec le chanteur de Mickey 3D, Mickaël Furnon, s’est vendu à plus de 750 000 copies et a été certifié disque diamant. La ballade poétique reste un des morceaux les plus cultes de la carrière d’Indochine. Nicolas Sirkis et ses compagnons ont d’ailleurs remporté un NRJ Music Award, en 2003 et interprété ce morceau mythique sur la scène du Palais des Festivals. Le clip sublime de «J’ai demandé à la lune» atteint aujourd’hui plus de 55 millions de vues!