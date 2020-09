Indochine : pourquoi ont-ils toujours autant de succès 40 ans après ?

Une référence dans les années 80

Nous sommes en 1981, et un nouveau groupe de rock voit le jour dans l’Hexagone. Initié par Nicola Sirkis, Indochine s’invite sur la scène musicale française avec un style bien particulier. Très vite, le groupe Indochine parvient à séduire des millions de personnes aux quatre coins de la France, bien aidé par des hits comme "L’Aventurier" ou "Dizzidence Politik".

Au milieu des années 1980, le groupe Indochine est à son apogée lorsqu’il propose un 3e album intitulé "3", un opus dans lequel il aborde des thèmes plus ambigus. Pour les générations qui écoutaient de la musique au cours des années 80, Indochine s’impose comme l’une des références incontournables. Quarante ans plus tard, l’effet "nostalgie" opère.

L’annonce d’une gigantesque tournée des stades pour célébrer les 40 ans du groupe permet à de nombreux fans de se replonger dans une époque lointaine et disparue, mais toujours bien ancrée dans leur mémoire. Beaucoup se plaisent ainsi à écouter Indochine comme les nouvelles générations écouteront sans doute dans quelques décennies du Coldplay ou du Imagine Dragons.

Pas seulement des reprises

Avec quarante années d’existence et une discographie longue comme le bras, la tentation est grande d’effectuer un retour musical sur la seule base de reprises des meilleurs titres. Sauf que pour convaincre toutes celles et ceux qui n’étaient pas nés dans les années 80, mieux vaut proposer quelque chose de plus moderne.

Et c’est justement ce qu’est parvenu à faire Indochine avec la sortie de "Nos Célébrations". Avec ce voyage dans le temps, Nicola Sirkis et ses acolytes parviennent à retracer l’histoire du groupe tout en proposant un hit plus contemporain. Que les fans de la première heure se rassurent : l’ADN musical du groupe de rock est bel et bien toujours présent dans cet enregistrement.

L’amour de la musique, l’explication principale du succès ?

Et si l’explication du succès d’Indochine après 40 ans d’existence venait tout simplement des membres du groupe eux-mêmes ? Dans une interview accordée à un média belge, Nicola Sirkis avance une piste pour expliquer le succès du groupe en 2020 : l’amour de la musique. Ainsi, les membres d’Indochine poursuivent leur carrière musicale et effectuent leur retour sur scène parce qu’ils aiment ce qu’ils font, et parce qu’ils ne proposent que ce qu’ils aiment.

C’est peut-être ce sentiment de sincérité et d’honnêteté artistique qui séduit encore aujourd’hui des millions de fans à travers toute l’Europe. Résultat, l’intégralité des dates de la grande tournée des stades prévue pour 2021 devrait afficher complet. Pour celles et ceux parmi vous qui ne parviendraient pas à obtenir un billet, il sera toujours possible de profiter des 40 ans de carrière d’Indochine grâce à la sortie d’une double compilation.