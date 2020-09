Indochine : 40 ans de tournée !

Un groupe qui cartonne sur scène

À l'origine, le groupe est fondé au début des années 80 par 4 musiciens : Dominique Nicolas, Dimitri Bodianski et les frères Sirkis, Stéphane et Nicola, le chanteur. Avant même la sortie de leur premier album "L'Aventurier", le groupe se distingue sur scène. Indochine assure les premières parties de Taxi Girl et finit par être écarté de cette tournée, car les nouveaux venus cartonnent en live, au détriment du groupe principal.

Le groupe mise sur des univers très personnels, entre BD (Bob Morane), influences asiatiques ("Le péril jaune", leur second opus) et thèmes abordant l’ambiguïté sexuelle (les singles "3e sexe", "Trois nuits par semaine"…). Indochine assure des concerts à guichets fermés, y compris dans les salles les plus prestigieuses comme L'Olympia ou le Zénith.

Indochine trouve son public en France, mais aussi en dehors de l'Hexagone comme le Québec, les pays scandinaves (Suède, Danemark) et le Pérou ! Le groupe assure une grande tournée dans ces pays "Indochine Tour 88".

Les concerts années 90

Dans les années 90, Indochine subit de nombreux changements. Deux musiciens quittent la formation (remplacés par d'autres qui rejoignent les frères Sirkis) et Stéphane Sirkis meurt en 1999 d'une hépatite. À l'heure du grunge et de la techno, la musique d'Indochine paraît dépassée aux yeux des critiques et médias. Le public boude leurs albums.

Mais petit à petit, de larges rassemblements de fans nostalgiques se constituent et permettent au groupe de perdurer, grâce à leurs concerts et à leurs tournées ("Birthday Tour", "Une nuit dans la ville", "Wax Tour", "Tour 99", "Dancetaria Tour"). En 2000, une tournée acoustique "Nuits intimes" est organisée, afin de rendre hommage à Stéphane Sirkis, membre fondateur du groupe. Indochine évolue progressivement vers un son plus pop. Le groupe étant peu médiatisé à cette époque, les salles se remplissent par le bouche-à-oreille !

Retour au top et tournée des stades

Indochine revient sur le devant de la scène médiatique avec l'album "Paradize" (2002) et le single "J'ai demandé à la lune". Le groupe enchaîne avec son "Paradize Tour". Le live "3.6.3" (2004) se place au top des ventes d'albums : une résurrection pour Indochine ! Une période faste commence alors pour Nicola Sirkis et ses acolytes avec quatre tournées grandioses sur plusieurs années "Alice & June Tour", "Le Meteor Tour", "Black City Tour" et "13 Tour".

Indochine est le premier groupe français à remplir le Stade de France. Il varie les formules avec des concerts dans de grands stades, des festivals d'été ou des petites salles dans de grandes villes européennes. Leurs albums se vendent bien, ainsi que leurs CD ou DVD live.

Pour fêter leurs 40 ans sur scène, le groupe dévoile une tournée de 5 grandes dates dans des stades en France pour 2021. Un nouveau single "Nos célébrations" vient de sortir et retrace par un clip nostalgique les années traversées. Un long métrage reviendra également sur leur parcours prolifique, et notamment leur succès durable en live.