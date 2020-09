Grand Corps Malade: son album «Mesdames» enfin disponible!

Après plusieurs semaines de promotion et de teasing, Fabien Marsaud, de son vrai nom, a choisi ce mois de septembre pour dévoiler l'intégralité de son album intitulé «Mesdames».

Dix morceaux composent ainsi ce projet, un véritable hommage à la gente féminine avec une introduction en slame et en solo: «Veuillez accepter Mesdames ces quelques mots comme un hommage», lance-t-il dès les premières secondes.

Et c'est par la suite avec bonheur que Grand Corps Malade s'est entouré de femmes, talentueuses à l'image de Véronique Sanson, Suzane, Laura Smet, Julie et Camille Berthollet, Manon, Alicia, Amuse-Bouche mais aussi Camille Lellouche et Louane.