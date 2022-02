Daft Punk: que cache leur retour inattendu un an après leur séparation?

Une fois de plus, les Daft Punk savent créer le buzz. Il y a tout juste un an, le 22 février 2021, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo annonçaient via une vidéo la fin des Daft Punk.

Depuis, plus de nouvelles, ni de justifications. Mais voilà, à cette date et horaire symbolique du 22.02.2022, à 22h22, les Daft Punk réapparaissent sur Twitch en diffusant un live, datant de 1997, enregistré à Los Angeles. Un événement qui a mis le feu sur la Toile et qu’on a vécu en direct sur NRJ dans Radio Stream.