Cardi B enceinte mais bientôt divorcée ?

Bientôt « mom of 3 » ! Malgré sa demande de divorce avec son mari Offset, la star du rap Cardi B a surpris ses fans en annonçant une nouvelle inattendue sur son compte Instagram. En effet, l'interprète de « WAP » est enceinte de son troisième enfant. Cette révélation a pris tout le monde de court, d'autant plus que le couple semblait traverser une période difficile. On vous raconte.

Cardi B dévoile son ventre arrondi

Sur Instagram, Cardi B a partagé, ce jeudi 1er août, une photo dévoilant son baby bump. Dans une magnifique robe rouge, la chanteuse pose devant les toits de New-York et déclare : « À chaque fin vient un nouveau commencement ! Je suis tellement reconnaissante d'avoir partagé cette saison avec toi, tu m'as apporté plus d'amour, plus de vie et surtout renouvelé mon pouvoir ! ».