Britney Spears va exposer ses œuvres d’art en France

Une grande première pour Britney Spears ! La chanteuse commence 2020 avec la tête pleine de projets. Ces derniers mois, l’artiste s’est trouvée une toute nouvelle passion, la peinture. Sur ses réseaux sociaux, la maman a tenu à partager ses différentes toiles avec ses fans. Un premier cliché avait alors affolé Internet.

Et pour cause, la star posait en mini short et maillot de bain, simplement vêtue d’une chemise ouverte. Le tout en étant très concentré sur sa peinture. Mais visiblement, Instagram n’était pas suffisant pour Britney Spears. Elle a décidé d’organiser une exposition exceptionnelle dans un endroit français…