Britney Spears : une nouvelle danse inquiétante pour teaser son mystérieux projet

L’inquiétude des internautes au sujet de Britney Spears ne cesse d'augmenter. La chanteuse qui souhaite retrouver sa liberté en empêchant son père d’être son tuteur, vient une nouvelle fois de publier une vidéo qui ne rassure pas vraiment ses fans.

Comme à son habitude, l’interprète de «Toxic » danse dans son salon en effectuant des pas qui vont dans tous les sens sur la musique de Madonna, «Justify My Love». Britney porte un ensemble de sous-vêtements noirs très sexy. En légende, la chanteuse fait référence au projet rose qu’elle a souvent teasé ces derniers jours.

«Ok… C’est mon nouveau projet «Juste une touche de Rouge» … vous l’avez ? ROSE ROUGE ??? Ps : Beaucoup plus de rouge à venir… mes cheveux seront un peu plus fous et mon corps un peu plus transpirant !!! », peut-on lire sur Instagram.