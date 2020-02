Bigflo et Oli : pourquoi leur chaîne YouTube fait un carton ?

Rappeurs avant tout

Il semblerait que tout ce que touchent Bigflo et Oli se transforme en or. En quelques années, ils sont devenus l’un des groupes de rap français les plus populaires auprès des jeunes. Leur premier album "La Cour des grands", sorti en juillet 2015, a été certifié disque d’or en seulement quelques semaines. Leur second album "La vraie vie," sorti en juin 2017, est certifié disque de platine trois mois après sa sortie. En novembre 2018, les frères sortent leur troisième album intitulé "La vie de rêve". Il est certifié disque de platine en moins d’un mois. Plus rien ne peut arrêter les rappeurs toulousains. En 2018, ils remportent le NRJ Music Award du groupe/duo/collectif francophone de l'année. En 2019, ils remportent le NRJ Music Award du clip de l’année pour "Promesses".

Il faut dire que chacun de leur clip est un carton sur YouTube. Leur chaîne YouTube regroupe plus de 2,7 millions d’abonnés. Ils décident donc de surfer sur ce succès pour offrir un contenu plus riche à leurs fans. En plus de partager leurs clips sur leur chaîne YouTube, Bigflo et Oli ont pour ambition de proposer des vidéos plus intimistes. En 2017, ils décident alors de relancer leur chaîne YouTube. Freestyle, moments de vie ou encore coulisses, les rappeurs souhaitent se rapprocher de leur public en postant des vidéos inédites de leur quotidien. Et ça marche! Le public est ravi par cette démarche. Les premiers commentaires sont dithyrambiques et certains en demandent encore plus.

Une chaîne YouTube qui marche

Bigflo et Oli étaient déjà familiers de l’univers YouTube et des vidéos. En 2017, ils apparaissent sur la chaîne YouTube du très célèbre Norman. La vidéo les met en scène en train de s’affronter sur des jeux vidéo. Elle a été visionnée plus d’un million de fois. Un mois avant, c’est sur la chaîne YouTube de Mcfly & Carlito que les deux rappeurs toulousains apparaissent. En décembre 2018, c’est aux côtés d’une autre pointure de YouTube que Bigflo et Oli apparaissent. Le Youtubeur Squeezie poste une vidéo freestyle avec les deux frères. Cela encourage donc Bigflo et Oli à alimenter davantage leur chaîne YouTube.

En 2017, alors qu’ils sont en tournée dans toute la France, les rappeurs postent une vidéo dans laquelle ils racontent les coulisses de leur tournée. Entre moments d’éclate et de galère, le duo toulousain décide de tout partager avec son public. La vidéo est un tel carton qu’elle figure dans les tops tendances YouTube France pendant deux jours. Cette vidéo a été visionnée plus de 1 million de fois. Ravis par le succès de cette vidéo, Bigflo et Oli postent ensuite de nombreuses vidéos. L’une d’elles annonce même la sortie de l’album de leur père Fabian Ordonez. Bigflo et Oli tiennent quand même à préciser qu’ils ne sont pas des Youtubeurs. Pourtant, leurs fans sont unanimes. Le duo toulousain a un talent certain pour les vidéos. Et ils en redemandent.