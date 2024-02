Yanissa et Dominique : le couple fun des réseaux sociaux

Ensemble depuis huit ans, les deux influenceurs accueillent à l'âge de 22 ans leur premier enfant, une petite fille dont il garde l’identité secrète. Un an plus tard, la famille s’agrandit à nouveau et une nouvelle petite fille vient les rejoindre. En mai 2022, le couple décide de se marier en toute intimité et annonce l’heureuse nouvelle sur Instagram. Les abonnés sont nombreux à se réjouir. Et une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, en décembre de la même année, toute la petite famille prend la pause pour annoncer que bébé n°3 est en route. Une fois de plus sur les réseaux sociaux, c’est l’effervescence.

A l’heure actuelle, le couple Yani&Domi continue de partager sa vie de famille notamment sur Youtube et Tiktok. Et pour le plus grand bonheur de leurs fans, Yanissa et Dominique n’ont pas perdu une once de leur humour ni de leur amour.