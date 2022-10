Ultia : comment s'est-elle fait connaître sur Twitch ?

Une passion dévorante

Streameuse à plein temps depuis 2020 environ, Ultia a d'abord commencé son activité en ligne de manière intermittente. Il faut dire que la jeune femme est du genre occupé. Une fois son bac en poche, elle ne s'est en effet pas contentée de commencer à streamer : elle s'est également lancée dans des études de marketing à l'université de Lyon. Diplômée d'un master (bac+5), Claire ne compte toujours pas s'adonner pleinement à sa passion qu'elle pratique de manière sporadique sur Twitch face à une audience qui se résume alors à seulement deux ou trois viewers. Ce nombre peut paraître faible, mais Ultia, elle, se dit que c'est encourageant, car la majorité des chaînes sur Twitch n'en affichent aucun… C'est donc tout doucement que l'oiseau a fait son nid !

De multiples expériences

De deux à trois, le nombre d'abonnés monte à vingt-cinq/trente, puis à cinquante, et ainsi de suite. Cependant, ce qui va faire basculer la chaîne de la streameuse dans une autre dimension, ce sont ses rencontres avec d'autres streameurs comme Ponce et Rivenzi, notamment, avec lesquels elle devient amie et qui recommandent ses live auprès de leurs propres communautés. Malgré des débuts prometteurs, Ultia prend une décision radicale en stoppant son activité sur sa chaîne Twitch. Pour faire quoi ? Pour enfiler le costume de responsable commerciale au sein du studio de jeux vidéo Capcom. Angoissée par le caractère précaire du streaming, la jeune femme préfère jouer la carte de la sécurité. Elle n'en délaisse pas pour autant sa passion, qu'elle explore cette fois différemment en participant à des émissions sur la web TV LeStream. Elle présente, entre autres, la rubrique "Astuces Ratus", et coanime avec Ken Bogard l'émission "Les Amiibros". Sa visibilité lui permet d'agrandir sa petite communauté.

Le grand saut

Malgré cette incartade dans le milieu de la télé, Ultia ne résiste pas à l'envie de streamer à nouveau sur sa chaîne, bien aidée - il faut le dire - par le confinement lié à l'épidémie de Covid-19. Et là, la streameuse décide de ne pas faire les choses à moitié. Après réflexion, elle quitte son emploi pour se consacrer exclusivement à son activité en ligne sur la plateforme Twitch. Au menu : quatre à sept heures de stream par jour ! Aujourd'hui, on est bien loin du nombre microscopique de viewers… Avec ses quelques 240 000 followers, Ultia fait partie des streameurs qui peuvent se targuer de vivre pleinement de leur activité en ligne. Preuve de son succès : de nombreuses marques lui proposent des partenariats pour profiter de sa notoriété sur les réseaux. La streameuse bénéficie d'une image singulière dans un univers majoritairement masculin et un brin machiste.