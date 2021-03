The Witcher : une saga de fantasy particulièrement riche

À l’origine, The Witcher est une saga de romans écrits par Andrzej Sapkowski. Elle sort en France sous le titre Le Sorceleur. Elle se compose de cinq romans principaux, un spin-off, ainsi que de quatre nouvelles. À cela s’ajoute une trilogie de jeux vidéo qui s’avance davantage comme une suite aux livres et non une adaptation des épisodes en question. La majeure partie des intrigues s’axe autour des XIIe et XIIIe siècles d’une ère spécifique. À la base, l’histoire se montre particulièrement dense et riche en évènements ; que ceux-ci soient directement liés à Geralt de Riv ou, plus globalement, aux Royaumes du Nord.

Bien se repérer dans la chronologie The Witcher grâce aux personnages

La série The Witcher comporte une "timeline" qui lui est spécifique. Afin de bien assimiler les enjeux et la complémentarité des protagonistes, il convient de distinguer trois chronologies différentes. Celles-ci correspondent aux trois personnages principaux. À savoir : Yennefer, Geralt et Ciri. En fonction du point de vue adopté, la temporalité se déroule comme suit : l’initiation de Yennefer à la magie, le parcours de Geralt en tant que sorceleur (chasseur de monstres) et l’invasion du royaume de Cintra vue par Ciri. Si ces personnages sont amenés à se rencontrer, le point de vue principal des épisodes permet de mieux distinguer où se situe l’intrigue.

Un petit rappel de la timeline de The Witcher

En ce qui concerne la première saison de The Witcher, les évènements se passent entre 1210 et 1263, soit une cinquantaine d’années. Les épisodes 1 à 4 se déroulent donc dans la première moitié de ce XIIIe siècle alternatif. Parmi les évènements clefs de l’intrigue, on peut évoquer l’intégration de Yennefer au sein de l’école d’Aretuza.

Quant à Geralt, il devient le boucher de Blaviken et est enlevé par les elfes en compagnie de Jaskier. La rencontre entre Geralt et Yennefer se fait aux alentours de 1249, tandis que la chute de Cintra se situe vers 1263. Cette seconde partie concerne alors les épisodes 5 à 8, ainsi qu’une partie des faits survenus dans le premier épisode.

Quel type de chronologie pour la suite de la série ?

Une telle chronologie peut paraître complexe, voire incompréhensible lorsqu’on ne connaît pas du tout l’univers de The Witcher. Hormis la présentation des faits, les épisodes n’affichent aucun repère temporel pour mieux s’y retrouver. Il convient donc de rester attentif pour bien resituer les évènements en fonction de ce qui a été évoqué jusqu’alors. Autre difficulté : Geralt et Yennefer ne vieillissent pas comme les humains malgré les décennies qui s’écoulent. Pour la saison 2, les producteurs de la série ont choisi de simplifier leur traitement. L’approche devrait donc se montrer davantage linéaire pour offrir un déroulement plus facile à aborder.